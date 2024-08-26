Рубин" интересуется защитником «Фамаликана» Риччели

Как стало известно «СЭ», «Рубин» интересуется бразильским защитником «Фамаликана» Риччели.

По нашей информации, казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро.

Контракт Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Бразилец выступает за португальский клуб с 2019 года.