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Судейство

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Каманцев о неназначенном пенальти за фол Ньямси в матче с «Ростовом»: «Все считают, что это ошибка арбитра»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче «Локомотива» против «Ростова» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

Во втором тайме арбитр матча Владимир Москалев не назначил одиннадцатиметровый после единоборства защитника железнодорожников Жерзино Ньямси и игрока «Ростова» Егора Осипенко в штрафной площади «Локомотива».

«Все считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Владимир (Москалев) не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР. Понятно, что данное нарушение случилось уже после удара игрока «Ростова» по воротам, но это все равно считается нарушением, потому как фол был жестким», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

«Локомотив» (15 очков) обогнал «Зенит» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» (8) идет восьмым.

В следующем туре железнодорожники дома примут «Краснодар». Матч пройдет 1 сентября. «Ростов» в этот же день на своем поле сыграет с «Факелом».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Владимир Москалев
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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Кр. Советов – Динамо Мх
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