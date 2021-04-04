«Ростов» — «Спартак»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет сегодня, 4 апреля, на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Хаджикадунич, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Гигович, Обухов, Саплинов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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