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«Ростов» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

17:46
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет сегодня, 4 апреля, на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Хаджикадунич, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Гигович, Обухов, Саплинов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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