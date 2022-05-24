Болельщик «Динамо» компенсировал штраф клубу в размере 20 тысяч рублей. Он выбежал на поле во время матча с «Зенитом»

Черемушкинский районный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между футбольным клубом «Динамо» (Москва) и болельщиком. Стороны договорились, что не будут раскрывать его личность.

Болельщик признал свою вину в нарушении Правил поведения зрителей при проведении официальный спортивных соревнований — он выбежал на поле во время матча «Динамо» — «Зенит» 12 декабря 2021 года.

Болельщик компенсировал штраф в размере 20 тысяч рублей, который был возложен на клуб по решению КДК РФС согласно ч.1 ст.89 Дисциплинарного регламента — «за появление на поле постороннего лица». Также болельщик принес извинения клубу.