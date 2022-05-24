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Болельщик «Динамо» компенсировал штраф клубу в размере 20 тысяч рублей. Он выбежал на поле во время матча с «Зенитом»

Болельщик «Динамо» компенсировал штраф клубу в размере 20 тысяч рублей
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Черемушкинский районный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между футбольным клубом «Динамо» (Москва) и болельщиком. Стороны договорились, что не будут раскрывать его личность.

Болельщик признал свою вину в нарушении Правил поведения зрителей при проведении официальный спортивных соревнований — он выбежал на поле во время матча «Динамо» — «Зенит» 12 декабря 2021 года.

Болельщик компенсировал штраф в размере 20 тысяч рублей, который был возложен на клуб по решению КДК РФС согласно ч.1 ст.89 Дисциплинарного регламента — «за появление на поле постороннего лица». Также болельщик принес извинения клубу.

ФК Динамо (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Ростов – Динамо
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24.07 17:30
Химки – Зенит
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Локомотив – Арсенал
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Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
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Кр. Советов – Ахмат
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Ростов

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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 23 1 4
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