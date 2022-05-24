«Вот это рожа». Дзюба пошутил над новым имиджем Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин предстал с новым имиджем.

Кокорин выложил в соцсети фото на фоне моря в свитере и в темных очках. Футболист перекрасил волосы в белый цвет.

«Вот это рожа», — оставил шуточный комментарий к данной фотографии экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Полюбому нравится?» — написал в ответ Кокорин.

Переписка Кокорина и Дзюбы. личные соцсети Александра Кокорина

Кокорин и Дзюба одновременно выступали за «Зенит» в 2016-2019 годах.