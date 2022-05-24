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«Вот это рожа». Дзюба пошутил над новым имиджем Кокорина

Артем Дзюба посмеялся над новым образом Александра Кокорина
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото личные соцсети Александра Кокорина
Переписка Кокорина и Дзюбы.
Фото личные соцсети Александра Кокорина
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин предстал с новым имиджем.

Кокорин выложил в соцсети фото на фоне моря в свитере и в темных очках. Футболист перекрасил волосы в белый цвет.

«Вот это рожа», — оставил шуточный комментарий к данной фотографии экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Полюбому нравится?» — написал в ответ Кокорин.

Переписка Кокорина и Дзюбы. Фото личные соцсети Александра Кокорина
Переписка Кокорина и Дзюбы.
личные соцсети Александра Кокорина

Кокорин и Дзюба одновременно выступали за «Зенит» в 2016-2019 годах.

Александр Кокорин
Артем Дзюба
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
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Локомотив – Арсенал
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И К Ж
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