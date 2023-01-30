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Сегодня, 19:52

Более 10 тысяч жителей Воронежской области оформили Fan ID

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что свыше 10 тысяч человек в Воронежской области оформили карту болельщика для посещения матчей чемпионата России по футболу.

«Насколько я знаю, оформлено более 10 тыс. карт болельщика. Дальше будем смотреть за динамикой. Наверное, это достойный показатель — это мое субъективное мнение. Хотелось бы больше, и мы сейчас призываем всех делать это как можно быстрее, потому что в скором времени мы будем запускать абонементную программу на остаток сезона. Мы свои программы лояльности организуем для всех болельщиков — не только для тех, кто оформил карту болельщика, но и для тех, кто будет покупать абонементы. То есть — купи абонемент, приди на стадион и ряд программ, которые мы сейчас расписываем, будут применены. Люди, которые будут активно участвовать в жизни клуба, будут иметь определенные привилегии — это и бесплатные выезды, и скидки, и программа лояльности в будущем на приобретение абонементов, скидки на билеты на новый стадион, когда он будет введен в эксплуатацию», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/16917873
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Зенит

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Краснодар

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