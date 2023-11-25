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Актер Баринов: «Если «Локомотив» окажется в тройке до зимнего перерыва, это будет замечательно»

Алина Савинова
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Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о последних результатах железнодорожников в РПЛ.

«В этом сезоне стала неожиданной сильная игра команд, которые в прошлом сезоне считались середняками или аутсайдерами. Сейчас в каждой игре может случиться сенсация, любая команда может навязать борьбу фаворитам. Какое место станет положительным результатом для «Локомотива» по итогам этого календарного года? Если будут в первой пятерке, то это будет хорошо. А если попадут в тройку, то будет просто замечательно. Что касается трансферов зимой, то сложно назвать конкретные позиции, которые следует усилить, но я надеюсь, что тренерский штаб будет как можно больше доверять воспитанникам клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 25 ноября, «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3). На данный момент железнодорожники с 25 баллами идут на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-esli-lokomotiv-budet-v-trojke-do-zimnego-perery-va-to-e-to-budet-zamechatel-no/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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