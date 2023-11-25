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Сегодня, 21:48

«Балтика» — «Спартак»: Промес удвоил преимущество красно-белых

Руслан Минаев
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«Спартак» удвоил преимущество в выездном матче с «Балтикой» в 16-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 89-й минуте забил Квинси Промес. Ему ассистировал форвард красно-белых Александр Соболев.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
Спартак

Квинси Промес
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Спартак

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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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