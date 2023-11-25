«Спартак» победил «Балтику» на заснеженном поле, у Соболева две голевые передачи

«Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «Ростех Арене».

Перед началом матча в Калининграде начался сильный снегопад. В первом тайме игру останавливали на несколько минут для того, чтобы расчистить разметку от снега.

На 32-й минуте счет открыл полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

В матче был увеличен перерыв для того, чтобы убрать снег со штрафных линий на «Ростех Арене».

Во втором тайме преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес, который забил на 88-й минуте. Две результативные передачи в игре отдал Александр Соболев.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.