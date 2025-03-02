«Ростов» — «Динамо»: гол хозяев отменили из-за офсайда

Гол «Ростова» отменили в матче против московского «Динамо» в 19-м туре РПЛ — 0:0.

На 6-й минуте в ворота бело-голубых забил Иван Комаров, но после просмотра повтора гол отменили из-за положения вне игры у Николая Комличенко.

«СЭ» ведет трансляцию матча «Ростов» — «Динамо».