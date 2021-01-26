Азмун ответил на вопрос об уходе из «Зенита»
07:40
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» не исключил, что может перейти в другой клуб.
— В мае вы сказали: «Я в России уже 8 лет, хочу попробовать новый вызов, надеюсь, он появится как можно скорее». Что вы имели в виду?
— Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому.
В текущем сезоне 26-летний Азмун провел 20 матчей за «Зенит», забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» интересуется иранским футболистом.
(Гоша Чернов)
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