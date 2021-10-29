Малафеев рассказал, за счет чего «Динамо» сможет победить «Зенит»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» назвал преимущество «Динамо» перед «Зенитом» в предстоящей игре 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Кадровых потерь хватает с обеих сторон. У «Динамо» на травме фланговый защитник Варела, также под вопросом состояние плеймейкера Себастьяна Шиманьского. Еще на травме Лесовой и Лаксальт. У «Зенита» же из-за травм не сможет сыграть Далер Кузяев и левый защитник Дуглас Сантос. Думаю, что и в этом матче придется обойтись без Малкома. Как показывает практика, «Зенит» не зависит только лишь от игры Малкома. Вариативности в ротации состава достаточно, поэтому считаю, что Семак решит эту задачу без каких-либо проблем. За счет чего «Динамо» может победить? У московской команды очень продуктивно получается реализовывать стандарты. Динамовцы в этом сезоне забили с них восемь из двадцати мячей. Причем на стандартах забивала половина динамовского состава. «Динамо» также одна из самых бьющих команд в лиге — Захарян, Тюкавин, Грулев, стоит быть осторожными и внимательными по отношению к этим игрокам «Динамо», — сказал Малафеев «СЭ».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке.