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Айртон объяснил, почему Педро Роша не смог проявить себя в «Спартаке»

10:37
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Защитник «Спартака» Айртон объяснил, почему нападающий Педро Роша не смог проявить себя в московском клубе.

«Мне причина понятна: у Педро просто не было достаточно игровой практики. Поэтому он и не смог показать свой лучший футбол. Такое случается: в одной команде тебя задвигают в угол, а в другой ты выстреливаешь. В новом клубе у Роши многое получается, он забивает, проводит приличное количество времени на поле. Кто знает, может, после такого успешного периода он еще вернется в «Спартак» и покажет все, на что способен», — цитирует официальный сайт красно-белых Айртона.

«Спартак» купил Педро Рошу у «Гремио» в конце августа 2017 года. Бразилец провел 19 матчей за основную команду красно-белых, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Также форвард выступал за «Спартак-2» в ФНЛ, где забил 4 мяча и отдал 2 голевых паса в 15 встречах. В период апреля по декабрь 2019 года футболист выступал за «Крузейро» на правах аренды, в 2020 году игрок отправлялся в аренду в «Фламенго».

В августе 2021 года Роша перешел в бразильский «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды, где забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-29-ayrton_nuzhno_ispravlyatsya_pozoru_v_peterburge_ne_mozhet_byt_opravdaniy/

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Иван Торопцев все материалы автора

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