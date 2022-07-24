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Владимир Сычевой: «Теперь нужно держать планку и забить «Спартаку»

Автор хет-трика в ворота «Урала» Сычевой заявил, что хочет забить «Спартаку» в следующем туре РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, оформивший хет-трик в матче 2-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0), рассказал, как его теперь называют в команде.

— Как вас теперь называют в команде?

— Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат. Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле — «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).

— Именно кормилец, а не, допустим, джокер?

— Да. Почему-то именно кормилец.

— Вы же понимаете, что сегодня обратили на себя внимание топовых российских клубов?

— Да, такое понимание есть. Но эти голы надо подкреплять в дальнейшем, доказать, что все было не случайно. Впереди еще много матчей. Надо показать, что я могу поражать ворота соперников на длинной дистанции.

 — Следующий матч у вас со «Спартаком». Особый настрой на красно-белых?

— Да у меня на каждый матч боевой настрой. Просто теперь в игре со «Спартаком» придется поддержать планочку, которую задал. Как минимум, забить.

Матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве, начало — в 17.30.

Владимир Сычевой. «Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Владимир Сычевой
2
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