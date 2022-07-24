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Сычевой: «Очень приятно, когда тебя сравнивают с Дзюбой»

Форвард «Оренбурга» Сычевой рассказал, что ему приятны сравнения с Артемом Дзюбой
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, оформивший хет-трик в матче 2-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0), рассказал, как он воспринимает сравнение с Артемом Дзюбой.

— Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, который выступает экспертом на телевидении, анализируя ваши голы, сказал, что по моторике, по движению вы ему напомнили Артема Дзюбу.

— Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

— А Дзюба для вас — ориентир как бомбардир?

— Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.

— Комментатор матча «Оренбург» — «Урал» Дмитрий Дерунец не скрывал своих эмоций после вашего третьего гола: «Теперь в РПЛ новый король! Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычева!»

— Приятно такое слышать о себе. Получается, я обязан теперь подтверждать свой уровень, эти слова. Что мне остается? Буду стараться.

В данный момент Сычевой с 3 голами в 2 матчах сезона-2022/23 является лучшим бомбардиром РПЛ.

В следующем туре «Оренбург» сыграет против «Спартака» на выезде. Матч состоится 31 июля, начало — в 17.30 (мск).

Владимир Сычевой. «Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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