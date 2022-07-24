Сычевой: «Очень приятно, когда тебя сравнивают с Дзюбой»

Форвард «Оренбурга» Сычевой рассказал, что ему приятны сравнения с Артемом Дзюбой

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, оформивший хет-трик в матче 2-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0), рассказал, как он воспринимает сравнение с Артемом Дзюбой.

— Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, который выступает экспертом на телевидении, анализируя ваши голы, сказал, что по моторике, по движению вы ему напомнили Артема Дзюбу.

— Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

— А Дзюба для вас — ориентир как бомбардир?

— Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.

— Комментатор матча «Оренбург» — «Урал» Дмитрий Дерунец не скрывал своих эмоций после вашего третьего гола: «Теперь в РПЛ новый король! Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычева!»

— Приятно такое слышать о себе. Получается, я обязан теперь подтверждать свой уровень, эти слова. Что мне остается? Буду стараться.

В данный момент Сычевой с 3 голами в 2 матчах сезона-2022/23 является лучшим бомбардиром РПЛ.

В следующем туре «Оренбург» сыграет против «Спартака» на выезде. Матч состоится 31 июля, начало — в 17.30 (мск).