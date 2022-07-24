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Сегодня, 09:25

Зайнутдинов ответил, готов ли дальше играть на позиции защитника

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдионов после победы над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о своей игре на позиции защитника.

— Как чувствуешь себя на позиции защитника? Готов ли дальше играть на ней? И не хотел бы уже попробовать себя вратарем, хотя бы ненадолго?

— Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать (улыбается). А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль — эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован, — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт московского клуба.

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bakhtiyer-zaynutdinov-gotov-igrat-tam-gde-prinesu-polzu-komande/

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Бактиер Зайнутдинов
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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