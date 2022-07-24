Зайнутдинов ответил, готов ли дальше играть на позиции защитника

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдионов после победы над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о своей игре на позиции защитника.

— Как чувствуешь себя на позиции защитника? Готов ли дальше играть на ней? И не хотел бы уже попробовать себя вратарем, хотя бы ненадолго?

— Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать (улыбается). А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль — эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован, — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт московского клуба.

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.