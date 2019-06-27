11:15 | Футбол — РПЛ

Аванесян и Востриков присоединились к ЦСКА на сборах в Австрии

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На сборы ЦСКА в Австрии прибыли 17-летние игроки молодежной команды, информирует пресс-служба клуба. Это полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков. Как отмечается, по решению тренерского штаба в ближайшие дни они будут работать с основой.

 

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