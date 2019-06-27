Аванесян и Востриков присоединились к ЦСКА на сборах в Австрии

На сборы ЦСКА в Австрии прибыли 17-летние игроки молодежной команды, информирует пресс-служба клуба. Это полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков. Как отмечается, по решению тренерского штаба в ближайшие дни они будут работать с основой.

На сборы #ЦСКАвАвстрии прибыли 17-летние игроки молодёжной команды, полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков. По решению тренерского штаба в ближайшие дни они будут работать с основой 💪 pic.twitter.com/bctrKeX5Gv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.