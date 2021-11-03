«Динамо» разрешили провести домашний матч против «Краснодара» в Москве

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ между столичным футбольным клубом «Динамо» и «Краснодаром» состоится в Москве.

«Матч «Динамо» — «Краснодар» действительно состоится в Москве. Это стало возможным благодаря усилиям клубов, Российского футбольного союза и РПЛ, — сказал Хачатурянц ТАСС. — На матч будет допущено 30% зрителей от вместимости арены».

Ранее появлялась информация, что «Динамо» — «Краснодар», который запланирован на 6 ноября, не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

После 13 туров «Динамо» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка. «Краснодар» с 21 очком идет шестым.