Источник: встреча «Динамо» — «Краснодар» все-таки пройдет в Москве
Встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Краснодар» все-таки пройдет в Москве, написал в Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.
Накануне «Динамо» получило письмо от Роспотребнадзора с запретом на проведение матча даже без зрителей. Но РФС и РПЛ все же достигли согласия с ведомством и городом.
Игра состоится на «ВТБ Арене» в эту субботу при 30 процентах посещаемости. Скорее всего, воскресное дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится при тех же условиях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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