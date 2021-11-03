Генеральный директор «Динамо» прокомментировал ситуацию вокруг проведения матча против «Краснодара» в Москве
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию вокруг проведения встречи 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» в Москве.
«Наш клуб при активной поддержке РФС и РПЛ обратился еще раз с официальным запросом в федеральный Роспотребнадзор о возможности проведения матча с ФК «Краснодар» в Москве, — приводит слова гендиректора сайт бело-голубых. — В результате нам подтвердили разрешение сыграть 6 ноября на своем домашнем стадионе с допуском 30% от вместимости стадиона для зрителей, имеющих QR-код. Здоровье и безопасность людей для всех нас на первом месте. Мы признательны руководству Роспотребнадзора за конструктивную позицию. Также хочу от лица «Динамо» поблагодарить коллег из РФС и РПЛ, которые оперативно включились в процесс согласования и помогли нам в этой ситуации».
Встреча состоится на «ВТБ Арене» в субботу, 6 ноября, и начнется в 16.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/pavel-pivovarov-polucili-razresenie-provesti-matc-s-krasnodarom-na-svoyom-stadione-s-30-zritelei
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