Генеральный директор «Динамо» прокомментировал ситуацию вокруг проведения матча против «Краснодара» в Москве

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию вокруг проведения встречи 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» в Москве.

«Наш клуб при активной поддержке РФС и РПЛ обратился еще раз с официальным запросом в федеральный Роспотребнадзор о возможности проведения матча с ФК «Краснодар» в Москве, — приводит слова гендиректора сайт бело-голубых. — В результате нам подтвердили разрешение сыграть 6 ноября на своем домашнем стадионе с допуском 30% от вместимости стадиона для зрителей, имеющих QR-код. Здоровье и безопасность людей для всех нас на первом месте. Мы признательны руководству Роспотребнадзора за конструктивную позицию. Также хочу от лица «Динамо» поблагодарить коллег из РФС и РПЛ, которые оперативно включились в процесс согласования и помогли нам в этой ситуации».

Встреча состоится на «ВТБ Арене» в субботу, 6 ноября, и начнется в 16.30 (мск).