Тимофеев — о целях «Ахмата» на следующий сезон: «Нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже»
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты команды в прошлом сезоне.
— «Ахмат» провел один из своих лучших сезонов и еще год назад с такими результатами мог бы претендовать на еврокубки. Обидно, что у вас их не будет?
— А что расстраиваться? Ничего не изменишь, к сожалению. Мы все равно делаем свое дело — играем в футбол, радуем болельщиков. Будем стараться и дальше их не огорчать.
— В последнем интервью вы говорили, что цель «Ахмата» — борьба за пятерку. Прошел сезон и вы там. Куда дальше?
— Конечно, нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Но пока никто из руководства никаких целей перед нами не ставил. Мы спокойно готовимся к чемпионату.
«Ахмат» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял пятое место, набрав 50 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -