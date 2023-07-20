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Сегодня, 11:15

Тимофеев — о целях «Ахмата» на следующий сезон: «Нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты команды в прошлом сезоне.

— «Ахмат» провел один из своих лучших сезонов и еще год назад с такими результатами мог бы претендовать на еврокубки. Обидно, что у вас их не будет?

— А что расстраиваться? Ничего не изменишь, к сожалению. Мы все равно делаем свое дело — играем в футбол, радуем болельщиков. Будем стараться и дальше их не огорчать.

— В последнем интервью вы говорили, что цель «Ахмата» — борьба за пятерку. Прошел сезон и вы там. Куда дальше?

— Конечно, нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Но пока никто из руководства никаких целей перед нами не ставил. Мы спокойно готовимся к чемпионату.

Бернард Бериша и&nbsp;Артем Тимофеев. «Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева

«Ахмат» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял пятое место, набрав 50 очков.

Артем Тимофеев
РПЛ
ФК Ахмат
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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