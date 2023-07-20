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Сегодня, 11:10

«Пари НН» — «Зенит»: дата и время начала матча 1 тура РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Вратарь Михаил Кержаков.
Михаил Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

22 июля «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в матче первого тура чемпионата России-2023/24. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде, начало — в 15.15 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Пари НН» — «Зенит» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00.

15 июля «Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5-4) в матче за OLIMPBET Кубок России. 14 июля нижегородцы проиграли «Динамо» (3:4) в товарищеской встрече.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит

РПЛ — чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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