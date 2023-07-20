«Пари НН» — «Зенит»: дата и время начала матча 1 тура РПЛ

22 июля «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в матче первого тура чемпионата России-2023/24. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде, начало — в 15.15 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Пари НН» — «Зенит» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00.

15 июля «Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5-4) в матче за OLIMPBET Кубок России. 14 июля нижегородцы проиграли «Динамо» (3:4) в товарищеской встрече.

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