Полузащитник «Ахмата» Тимофеев — об инциденте с Чистяковым: «Ошибиться может каждый футболист»
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал историю с участие защитника «Зенита» Дмитрием Чистяковым, которого после матча с «Ахматом» обвинили в сдаче.
«Я был в шоке. Ошибиться может каждый футболист, от этого никто не застрахован. Все привозили голы. Но говорить о том, что Чистяков специально... Это неправильно! Рад, что у Димы все наладилось и концовку чемпионата он провел в основе», — сказа Тимофеев «СЭ».
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5
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|0-0
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|Краснодар
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|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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