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Сегодня, 11:30

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев — об инциденте с Чистяковым: «Ошибиться может каждый футболист»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал историю с участие защитника «Зенита» Дмитрием Чистяковым, которого после матча с «Ахматом» обвинили в сдаче.

«Я был в шоке. Ошибиться может каждый футболист, от этого никто не застрахован. Все привозили голы. Но говорить о том, что Чистяков специально... Это неправильно! Рад, что у Димы все наладилось и концовку чемпионата он провел в основе», — сказа Тимофеев «СЭ».

Бернард Бериша и&nbsp;Артем Тимофеев. «Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева

Артем Тимофеев
Дмитрий Чистяков
ФК Ахмат
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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