Полузащитник «Ахмата» Тимофеев — об инциденте с Чистяковым: «Ошибиться может каждый футболист»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал историю с участие защитника «Зенита» Дмитрием Чистяковым, которого после матча с «Ахматом» обвинили в сдаче.

«Я был в шоке. Ошибиться может каждый футболист, от этого никто не застрахован. Все привозили голы. Но говорить о том, что Чистяков специально... Это неправильно! Рад, что у Димы все наладилось и концовку чемпионата он провел в основе», — сказа Тимофеев «СЭ».