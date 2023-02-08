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Сегодня, 10:37

Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива».

— А вы из «Локомотива»? Я медосмотр для себя прошел, — сказал Дзюба.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. Также информировалось, что нападающий заключит контракт с железнодорожниками до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 миллиона рублей в месяц.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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