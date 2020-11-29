Аршавин — о переходе сына в спартаковскую школу: «Начнем разваливать «Спартак» с низов»
20:56
Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин с юмором прокомментировал зачисление свого сына в академию «Спартака». 28 ноября стало известно, что Арсений Аршавин, младший сын Андрея Аршавина и телеведующей Юлии Барановской, будет выступать за красно-белых.
— У меня по этому поводу предубеждений нет, начнем разваливать «Спартак» с низов! — со смехом сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
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