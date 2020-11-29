Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин с юмором прокомментировал зачисление свого сына в академию «Спартака». 28 ноября стало известно, что Арсений Аршавин, младший сын Андрея Аршавина и телеведующей Юлии Барановской, будет выступать за красно-белых.

— У меня по этому поводу предубеждений нет, начнем разваливать «Спартак» с низов! — со смехом сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».