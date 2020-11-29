РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Аршавин — о переходе сына в спартаковскую школу: «Начнем разваливать «Спартак» с низов»

20:56
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин с юмором прокомментировал зачисление свого сына в академию «Спартака». 28 ноября стало известно, что Арсений Аршавин, младший сын Андрея Аршавина и телеведующей Юлии Барановской, будет выступать за красно-белых.

— У меня по этому поводу предубеждений нет, начнем разваливать «Спартак» с низов! — со смехом сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
45
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир