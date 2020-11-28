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Младший сын Аршавина зачислен в школу «Спартака»

13:11
Арсений Аршавин. Фото Instagram
Арсений Аршавин. Фото Instagram
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Младший сын бывшего нападающего сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина — Арсений — поступил в футбольную академию. Он зачислен в академию московского «Спартака», сообщает в своем Telegram-канале журналист Илья Казаков.

Арсений — младший сын экс-капитана сборной России от телеведущей Юлии Барановской. Трое их общих детей после расставания родителей живут с Юлией.

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