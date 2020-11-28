Младший сын Аршавина зачислен в школу «Спартака»
Младший сын бывшего нападающего сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина — Арсений — поступил в футбольную академию. Он зачислен в академию московского «Спартака», сообщает в своем Telegram-канале журналист Илья Казаков.
Арсений — младший сын экс-капитана сборной России от телеведущей Юлии Барановской. Трое их общих детей после расставания родителей живут с Юлией.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю