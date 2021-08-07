«Арсенал» — «Крылья Советов»: почему вмешался ВАР, за что назначен пенальти?
На 47-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства Тараса Бурлака и Александра Солдатенкова. Судья занимал отличную позицию, видел все, что происходило перед выполнением углового удара и после него.
Когда мяч еще не вошел в игру, Солдатенков оттолкнулся от защитника и отбежал от него. Когда мяч уже был в игре, Бурлак коснулся соперника руками — Солдатенков упал.
Был ли фол? Кукуляк продолжил игру. И его первое решение можно поддержать.
Но в его действия зачем-то вмешался видеоарбитр Анатолий Жабченко, хотя Кукуляк был в состоянии самостоятельно оценить случившееся. И он не совершил явную и очевидную ошибку. Объяснить решение ВАР не могу. В итоге туляков все-таки наказали 11-метровым.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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