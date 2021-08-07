На 47-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства Тараса Бурлака и Александра Солдатенкова. Судья занимал отличную позицию, видел все, что происходило перед выполнением углового удара и после него.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Когда мяч еще не вошел в игру, Солдатенков оттолкнулся от защитника и отбежал от него. Когда мяч уже был в игре, Бурлак коснулся соперника руками — Солдатенков упал.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Был ли фол? Кукуляк продолжил игру. И его первое решение можно поддержать.

Но в его действия зачем-то вмешался видеоарбитр Анатолий Жабченко, хотя Кукуляк был в состоянии самостоятельно оценить случившееся. И он не совершил явную и очевидную ошибку. Объяснить решение ВАР не могу. В итоге туляков все-таки наказали 11-метровым.