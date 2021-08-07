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Судейство

«Арсенал» — «Крылья Советов»: почему вмешался ВАР, за что назначен пенальти?

22:25
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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На 47-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства Тараса Бурлака и Александра Солдатенкова. Судья занимал отличную позицию, видел все, что происходило перед выполнением углового удара и после него.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Когда мяч еще не вошел в игру, Солдатенков оттолкнулся от защитника и отбежал от него. Когда мяч уже был в игре, Бурлак коснулся соперника руками — Солдатенков упал.

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Был ли фол? Кукуляк продолжил игру. И его первое решение можно поддержать.

Но в его действия зачем-то вмешался видеоарбитр Анатолий Жабченко, хотя Кукуляк был в состоянии самостоятельно оценить случившееся. И он не совершил явную и очевидную ошибку. Объяснить решение ВАР не могу. В итоге туляков все-таки наказали 11-метровым.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Александр Бобров все материалы автора

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