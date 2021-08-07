Александру Кержакову приятно обыграть «Спартак» в первом матче против красно-белых в качестве тренера
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.
— Матч сложился очень сложно для нас, — сказал Кержаков. — Благодарен ребятам, что они выдержали ту модель, которую мы планировали использовать. Результатом доволен. Мне очень приятно, что мой дебют против «Спартака» как тренера сложился так же успешно, как и мой дебют против «Спартака» как игрока.
— Для вас делом принципа было обыграть «Спартак», учитывая ваше зенитовское прошлое?
— Мы не разделяем команду на тренеров, игроков и обслуживающий персонал. Мы не делим соперников на сильных и слабых. Для нас, дебютантов премьер-лиги, каждая игра — это что-то запоминающееся. Каждый соперник на высокой планке для нас, мы делаем первые шаги в премьер-лиге. Каждая игра — это событие, это счастье для нас и для всего нашего города.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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KuziakaPm
Вопросы: За что дали две карточки спартаковцам? Почему не дали парочку нижним? Почему свистели некоторые фолы в пользу нижних? Наподобие вне игры, мяч у Максименко, выбивает в поле и свисток. Это же 3,14здец.
07.08.2021
volish17
Федурь предложил Коржика на пост главного тренера Спартака хи..хи..ха..ха..
07.08.2021
Владислав
Поросята дизлайки шлёпают))
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