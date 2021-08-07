Александру Кержакову приятно обыграть «Спартак» в первом матче против красно-белых в качестве тренера

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.

— Матч сложился очень сложно для нас, — сказал Кержаков. — Благодарен ребятам, что они выдержали ту модель, которую мы планировали использовать. Результатом доволен. Мне очень приятно, что мой дебют против «Спартака» как тренера сложился так же успешно, как и мой дебют против «Спартака» как игрока.

— Для вас делом принципа было обыграть «Спартак», учитывая ваше зенитовское прошлое?

— Мы не разделяем команду на тренеров, игроков и обслуживающий персонал. Мы не делим соперников на сильных и слабых. Для нас, дебютантов премьер-лиги, каждая игра — это что-то запоминающееся. Каждый соперник на высокой планке для нас, мы делаем первые шаги в премьер-лиге. Каждая игра — это событие, это счастье для нас и для всего нашего города.