Руй Витория ответил на вопрос о влиянии конфликта между Салиховой и Поповым на «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» рассказал, как на команду влияет конфликт между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым.
— Сегодня потеряли важные три очка. Дали сопернику два гола форы, плохо начали игру, не хватило внимания, концентрации. Было много моментов, чтобы отыграться, но не хватало в последней фазе атаки, мяч не заходил в ворота.
— Как телеграмная война между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым влияет на команду?
— Я предпочитаю оставить эти истории для журналистов. Вам лучше знать. Безусловно, когда команда и работающие в клубе люди сосредоточены на одной цели, проще работать и играть. Не хочу ничего комментировать по этой ситуации. Моя задача — работать с командой, я концентрируюсь на этом.
Бывший спортивный директор «Спартака» Попов после ухода из клуба завел личный Telegram-канал, в котором выкладывает компромат на супруга владельца московского клуба Леонида Федуна.
— В чем тогда проблема команды? Дело в психологии?
— Не говорю, что проблемы не существует. Не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за этих всех историй. Это звучало бы как оправдание. Ситуация вокруг клуба не совсем нормальная. Но в коллективе нет проблемы с атмосферой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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