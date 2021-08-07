Руй Витория ответил на вопрос о влиянии конфликта между Салиховой и Поповым на «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» рассказал, как на команду влияет конфликт между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым.

— Сегодня потеряли важные три очка. Дали сопернику два гола форы, плохо начали игру, не хватило внимания, концентрации. Было много моментов, чтобы отыграться, но не хватало в последней фазе атаки, мяч не заходил в ворота.

— Как телеграмная война между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым влияет на команду?

— Я предпочитаю оставить эти истории для журналистов. Вам лучше знать. Безусловно, когда команда и работающие в клубе люди сосредоточены на одной цели, проще работать и играть. Не хочу ничего комментировать по этой ситуации. Моя задача — работать с командой, я концентрируюсь на этом.

Бывший спортивный директор «Спартака» Попов после ухода из клуба завел личный Telegram-канал, в котором выкладывает компромат на супруга владельца московского клуба Леонида Федуна.

— В чем тогда проблема команды? Дело в психологии?

— Не говорю, что проблемы не существует. Не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за этих всех историй. Это звучало бы как оправдание. Ситуация вокруг клуба не совсем нормальная. Но в коллективе нет проблемы с атмосферой.