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Ари прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Видел новости о том, что Марио Фернандес после десяти лет в ЦСКА переходит в «Зенит». Это абсолютно нормально, таков футбол, а Марио — профессиональный футболист, который хочет играть в лучшем клубе РПЛ. Однако, думаю, ему стоило вернуться в ЦСКА, где Марио долго играл и его сильно любили. Ситуация сейчас такова, что болельщики и руководство его бывшей команды могут его не любить и возненавидеть, но опять же, в футболе это нормальное явление. Сегодня ты играешь здесь, а завтра уже в другой команде. У Фернандеса своя голова на плечах — не мне его судить. Но не могу сказать, что Марио поступил неправильно — если бы я был на его месте, то тоже не отказался от такого предложения и перешел бы в «Зенит». Надо ехать играть туда, где тебе делают хорошее предложение и дают отличные условия. Не надо удивляться этому решению — оно вполне адекватное», — приводит слова Ари Sport24.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-10-ari-yesliby-ya-byl-na-meste-mario-fernandesa-to-tozhe-ne-otkazalsya-ot-takogo-predlozheniya-i-pereshelby-v-zenit
Марио Фернандес
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