Ари прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»
Бывший футболист «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Видел новости о том, что Марио Фернандес после десяти лет в ЦСКА переходит в «Зенит». Это абсолютно нормально, таков футбол, а Марио — профессиональный футболист, который хочет играть в лучшем клубе РПЛ. Однако, думаю, ему стоило вернуться в ЦСКА, где Марио долго играл и его сильно любили. Ситуация сейчас такова, что болельщики и руководство его бывшей команды могут его не любить и возненавидеть, но опять же, в футболе это нормальное явление. Сегодня ты играешь здесь, а завтра уже в другой команде. У Фернандеса своя голова на плечах — не мне его судить. Но не могу сказать, что Марио поступил неправильно — если бы я был на его месте, то тоже не отказался от такого предложения и перешел бы в «Зенит». Надо ехать играть туда, где тебе делают хорошее предложение и дают отличные условия. Не надо удивляться этому решению — оно вполне адекватное», — приводит слова Ари Sport24.
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -