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Сегодня, 21:53

Билялетдинов рассказал, что отучил своих детей от смартфонов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов во время общения с жителями Норильска на футбольном фестивале, который организовали РФС и Норникель, рассказал о проблеме гаджетов.

«У меня дети, как зомби после сна сразу тянулись к гаджетам и не расставались с ними весь день. Стал отучать их сначала разговорами, а когда это не помогало, просто прятал. И выдавал на час или полтра в день, как себе. Но теперь с утра они играют в мяч и дубасят его в стену. Хочется спать, но там шум. Думаю, может, дать им телефон? Ну, нет! Да, от гаждетов в наше время никуда не деться. Но если хотите заниматься хорошо футболом, больше времени уделяйте мячу. Ну, в футбольчик можете поиграть на Play Station под пристальным взором родителей» — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-ya-otuchil-svoih-detej-ot-smartfonov-vy-dayu-im-gadzhety-na-chas-ili-poltora-v-den/
Динияр Билялетдинов
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