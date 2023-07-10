Билялетдинов рассказал, что отучил своих детей от смартфонов
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов во время общения с жителями Норильска на футбольном фестивале, который организовали РФС и Норникель, рассказал о проблеме гаджетов.
«У меня дети, как зомби после сна сразу тянулись к гаджетам и не расставались с ними весь день. Стал отучать их сначала разговорами, а когда это не помогало, просто прятал. И выдавал на час или полтра в день, как себе. Но теперь с утра они играют в мяч и дубасят его в стену. Хочется спать, но там шум. Думаю, может, дать им телефон? Ну, нет! Да, от гаждетов в наше время никуда не деться. Но если хотите заниматься хорошо футболом, больше времени уделяйте мячу. Ну, в футбольчик можете поиграть на Play Station под пристальным взором родителей» — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
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5
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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