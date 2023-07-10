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Гендиректор «Спартака» о покупке Медины у ЦСКА: «Эта сделка выгодна обоим клубам»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал покупку полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

Красно-белые объявили о трансфере 26-летнего парагвайца в понедельник, 10 июля.

«Думаю, это история из серии win-win (взаимовыгодная — англ.), которая полезна обоим клубам. Нам Хесус действительно интересен и важен с точки зрения игровых качеств, с точки зрения того, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА это, наверное, была успешная и выгодная сделка в финансовом плане. Что касается самого Хесуса — мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть качества, которыми он выделяется на поле. Это его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше штрафных ударов, угловых, его дальние удары — все те качества, которые нужны современным клубам. Мы рассчитываем, что это добавит нам разнообразия и даст новые возможности в игре команды», — сказал Малышев в интервью пресс-службе красно-белых.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2026 года.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Малышев
Хесус Медина
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