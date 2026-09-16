«Локомотив» — «Крылья Советов»: 11 россиян и 6 воспитанников в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» в 9-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Хозяева выйдут на поле без легионеров — 11 россиян в старте, 6 из которых являются воспитанниками «Локомотива». В запасе железнодорожников также только россияне.

«Локомотив»: Митрюшкин, Чевардин, Морозов, Сильянов, Ненахов, Еремеев, Бабкин, Титков, Руденко, Комличенко, Мостовой.

Запасные: Веселов, Лантратов, Белотелов, Бакаев, Годяев, Щетинин, Пиняев, Раков, Голубев, Мялковский.

«Крылья Советов»: Кокарев, Горшков, Божин, Чернов, Рассказов, Костанца, Витюгов, Печенин, Чесноков, Крамарич, Шитов.

Запасные: Фролов, Галдамес, Ороз, Лепский, Фернандес, Баньяц, Рахманович, Салтыков, Столбов, Макаров, Ахметов, Мукаилов.