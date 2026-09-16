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Локомотив — Крылья Советов: стартовые составы на матч 9 тура РПЛ 16 сентября 2026

«Локомотив» — «Крылья Советов»: 11 россиян и 6 воспитанников в стартовом составе хозяев

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» в 9-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Хозяева выйдут на поле без легионеров — 11 россиян в старте, 6 из которых являются воспитанниками «Локомотива». В запасе железнодорожников также только россияне.

«Локомотив»: Митрюшкин, Чевардин, Морозов, Сильянов, Ненахов, Еремеев, Бабкин, Титков, Руденко, Комличенко, Мостовой.

Запасные: Веселов, Лантратов, Белотелов, Бакаев, Годяев, Щетинин, Пиняев, Раков, Голубев, Мялковский.

«Крылья Советов»: Кокарев, Горшков, Божин, Чернов, Рассказов, Костанца, Витюгов, Печенин, Чесноков, Крамарич, Шитов.

Запасные: Фролов, Галдамес, Ороз, Лепский, Фернандес, Баньяц, Рахманович, Салтыков, Столбов, Макаров, Ахметов, Мукаилов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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