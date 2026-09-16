«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в 9-м туре чемпионата России в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Крылья Советов» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.40 мск.

После восьми туров чемпионата России «Локомотив» имеет в активе шесть очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 10 очками идут на 10-й строчке.

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