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Шунин — о конкуренции с Лещуком: «Есть тренер, он делает выбор»

Вратарь «Динамо» Шунин подвел итоги матча против «Торпедо» (4:0)
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» подвел итоги 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

«Только положительные впечатления. Главное, что мы сегодня выиграли. Готовились к серьезному матчу. Хорошо, что удалось забить несколько быстрых мячей. После первого тайма было легче. Конкуренция с Лещуком? Есть тренер, он делает выбор», — сказал Шунин «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела». «Торпедо» в гостях 31 июля встретится с «Крыльями Советов».

Антон Шунин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

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Локомотив

 2 0 1
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