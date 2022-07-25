Вратарь «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» подвел итоги 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

«Только положительные впечатления. Главное, что мы сегодня выиграли. Готовились к серьезному матчу. Хорошо, что удалось забить несколько быстрых мячей. После первого тайма было легче. Конкуренция с Лещуком? Есть тренер, он делает выбор», — сказал Шунин «СЭ».