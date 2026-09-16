«Балтика» — «Зенит»: Хиль, Петров, Соболев и Глушенков выйдут с первых минут

«Балтика» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 20.45 мск.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Бевеев, Муйоколо, Мурид, Шильцов, Мендель, Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Беликов, Рядно, Чивич, Петров, Поспелов, Оффор, Порохов, Голенков.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Андраде, Дивеев, Барриос, Мантуан, Карпукас, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Караваев, Алип, Вега, Волков, Джон Джон, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Шилов.