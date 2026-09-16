«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ

«Балтика» примет «Зенит» в рамках 9-го тура чемпионата России в среду, 16 сентября. Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Зенит» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.00 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

После восьми туров чемпионата России «Балтика» имеет в активе 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 15 очками идет на пятой строчке.

У «Балтики» на встречу с сине-бело-голубыми будут недоступны защитники Александр Филин (травма) и Эдуардо Андерсон (перебор желтых карточек). У «Зенита» травмирован полузащитник Вендел.

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