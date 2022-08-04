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Сегодня, 16:33

Английский футбольный агент рассказал, как пытался увезти Баринова в АПЛ

Виктория Кравченко
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Английский футбольный агент Энди Форд рассказал, как он пытался организовать трансфер Дмитрия Баринова из «Локомотива» в АПЛ.

«Да, я представлял Дмитрия Баринова в Англии по авторизации его агента Павла Банатина через контакт спортивного юриста Юрия Зайцева в январе и вел диалог с несколькими клубами Премьер-лиги. По нашим договоренностям это были в основном клубы из середины таблицы и ниже. Таких клубов, как «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» не было», — цитирует Форда Eurostavka.ru.

Он также рассказал, что Баринов сможет добиться успехов в европейских лигах.

Ранее стало известно, что Баринов пропустит матч «Локомотива» против «Краснодара» в рамках 4-го тура РПЛ. Игра состоится в Краснодаре 6 августа, начало — в 20.00 мск.

 

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/barinova-zhdet-uspeh-v-apl-germanii-i-italii-kak-agent-iz-anglii-pytalsya-uvezti-dmitriya-zimoy
Дмитрий Баринов
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