Федотов: «ЦСКА ждет нелегкий матч с «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела».

Встреча состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Факел» действительно заслужил добрых слов за первые матчи, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — Это обученная команда, которая прекрасно знает, что нужно делать на футбольном поле. Заметно, что у них боевой характер, дружный коллектив, все отдаются на поле без остатка. Кроме того, они очень хорошо выбегают в быструю атаку после стандартных положений. Воронежцы отлично готовы функционально, после перерыва забивают мячи, спасают матчи. ЦСКА ждет нелегкий матч с «Факелом».

По мнению тренера, предстоящим матч может быть похожим на встречу 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:2).

«В чем-то матч может быть похожим на тот, что мы провели в Нижнем Новгороде. Мы смотрим весь чемпионат, и просто так, без борьбы, ничего не добьешься. Нам нужно держать ухо востро, постараться сыграть на своих сильных качествах», — сказал он.

После 3-х туров РПЛ ЦСКА набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Факел» с 2-мя баллами располагается на 14-й позиции.