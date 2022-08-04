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Федотов: «ЦСКА ждет нелегкий матч с «Факелом»

Федотов считает, что ЦСКА ждет нелегкий матч с «Факелом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела».

Встреча состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Факел» действительно заслужил добрых слов за первые матчи, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — Это обученная команда, которая прекрасно знает, что нужно делать на футбольном поле. Заметно, что у них боевой характер, дружный коллектив, все отдаются на поле без остатка. Кроме того, они очень хорошо выбегают в быструю атаку после стандартных положений. Воронежцы отлично готовы функционально, после перерыва забивают мячи, спасают матчи. ЦСКА ждет нелегкий матч с «Факелом».

По мнению тренера, предстоящим матч может быть похожим на встречу 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:2).

«В чем-то матч может быть похожим на тот, что мы провели в Нижнем Новгороде. Мы смотрим весь чемпионат, и просто так, без борьбы, ничего не добьешься. Нам нужно держать ухо востро, постараться сыграть на своих сильных качествах», — сказал он.

После 3-х туров РПЛ ЦСКА набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Факел» с 2-мя баллами располагается на 14-й позиции.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/vladimir-fedotov-cska-zhdet-nelegkij-match-s-fakelom-ehto-horosho-obuchennaja-komanda.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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