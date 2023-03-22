Источник: Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо», утверждает Sport24.

Как утверждает источник, 50-летний специалист расторг контракт с московским клубом по обоюдному согласию сторон.

Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками после 20 туров.