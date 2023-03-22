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Мостовой назвал возраст, до которого Дзюба может играть в чемпионате России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением, до какого возраста может играть нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в чемпионате России.

«Меня это не удивляет. Я сразу говорил еще зимой, когда приобрели футболистов, сразу сказал, что они спокойно вылезут из этой ситуации. Многие говорили, что Дзюба старый. Какой старый? Ибрагимовичу 41 и забивает. 34 — это хороший возраст, играй -не хочу. До скольки Дзюба может играть? Так как он сейчас выглядит. спокойно может играть года два-три. У нас в том году Нобоа в 38 лет стал лучшим футболистом. Так бывает, если человек без травм, то и может показывать такой уровень», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». В составе железнодорожников он провел пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005057089_mostovoy_nazval_vozrast_do_kotorogo_dzyuba_mojet_igrat_v_rpl
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Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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