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Агент: «Не думаю, что Личка сменит РПЛ на чемпионат Чехии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Марцел Личка
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, где чешский специалист может продлить свою тренерскую карьеру.

— Почему чех продлил контракт с «Оренбургом»?

— Сегодня футбол — большой бизнес. Если Марцел и дальше будет показывать столь яркий и интересный футбол, обыгрывать грандов, то, скорее всего, получит предложение со стороны. Соответственно, клуб, который захочет заполучить Личку, должен будет заплатить «Оренбургу» какие-то отступные. То есть всех эта ситуация устроит. Марцел в очередной раз поступил очень порядочно.

— Личка уже третий год работает в Оренбурге. Не устал? Неужели не хочется чего-то большего?

— Конечно, Марцел амбициозный тренер. Он бы с удовольствием поработал в большом российском клубе и в Европе. При этом сейчас в «Оренбурге» его все устраивает, он себя очень комфортно чувствует. Пока нет конкретных предложений, он продолжит там трудиться. Но если вдруг что-то заманчивое появится, Марцел, конечно, вариант рассмотрит. Ему хочется развиваться.

— Путь в Европу для него не закрыт из-за того, что он работает в России?

— Давайте будем реалистами. На сегодняшний день тренеру, работающему в России, очень сложно получить приглашение в ведущий европейский чемпионат, из топ-5.

— А может ли он уехать в сильный чешский или венгерский клуб?

— Мне кажется, Личка не станет менять РПЛ на эти чемпионаты.

— Но, допустим, Черчесов с «Ференцварошем» играл в еврокубках. А что дает третье место в РПЛ? Строчку в «Википедии», как сказал Валерий Карпин?

— На сегодняшний день Валерий Георгиевич прав. Но мы же надеемся, что ситуация в спорте поменяется и здравомыслие у чиновников УЕФА и ФИФА возобладает. Рассчитываю, что клубы РПЛ вернут в еврокубки. И вот тогда третье место уже не будет просто строчкой в «Википедии».

А что касается Лички, то он своими успехами заслужил право работать в любой российской команде! Марцел не боится принимать вызов, знает себе цену. Скромный человек, сильный тренер, который тихо, без шума и скандалов делает свое дело.

Полностью интервью с Сергеем Новиковым читайте здесь.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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