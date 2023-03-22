Агент: «Не думаю, что Личка сменит РПЛ на чемпионат Чехии»
Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, где чешский специалист может продлить свою тренерскую карьеру.
— Почему чех продлил контракт с «Оренбургом»?
— Сегодня футбол — большой бизнес. Если Марцел и дальше будет показывать столь яркий и интересный футбол, обыгрывать грандов, то, скорее всего, получит предложение со стороны. Соответственно, клуб, который захочет заполучить Личку, должен будет заплатить «Оренбургу» какие-то отступные. То есть всех эта ситуация устроит. Марцел в очередной раз поступил очень порядочно.
— Личка уже третий год работает в Оренбурге. Не устал? Неужели не хочется чего-то большего?
— Конечно, Марцел амбициозный тренер. Он бы с удовольствием поработал в большом российском клубе и в Европе. При этом сейчас в «Оренбурге» его все устраивает, он себя очень комфортно чувствует. Пока нет конкретных предложений, он продолжит там трудиться. Но если вдруг что-то заманчивое появится, Марцел, конечно, вариант рассмотрит. Ему хочется развиваться.
— Путь в Европу для него не закрыт из-за того, что он работает в России?
— Давайте будем реалистами. На сегодняшний день тренеру, работающему в России, очень сложно получить приглашение в ведущий европейский чемпионат, из топ-5.
— А может ли он уехать в сильный чешский или венгерский клуб?
— Мне кажется, Личка не станет менять РПЛ на эти чемпионаты.
— Но, допустим, Черчесов с «Ференцварошем» играл в еврокубках. А что дает третье место в РПЛ? Строчку в «Википедии», как сказал Валерий Карпин?
— На сегодняшний день Валерий Георгиевич прав. Но мы же надеемся, что ситуация в спорте поменяется и здравомыслие у чиновников УЕФА и ФИФА возобладает. Рассчитываю, что клубы РПЛ вернут в еврокубки. И вот тогда третье место уже не будет просто строчкой в «Википедии».
А что касается Лички, то он своими успехами заслужил право работать в любой российской команде! Марцел не боится принимать вызов, знает себе цену. Скромный человек, сильный тренер, который тихо, без шума и скандалов делает свое дело.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
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2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
|8
|
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4