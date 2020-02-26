Андрей Каряка: «Комличенко не просто так забивал в Чехии по 20 с лишним голов»

Экс-игрок московского «Динамо» Андрей Каряка считает, что новичок Николай Комличенко принесет пользу команде. По его мнению, переход нападающего решает сразу две проблемы.

— Считаю, что покупка Комличенко — это усиление для «Динамо», — цитируют «Известия» Каряку. — Он игрок уровня сборной России — в этом нет никаких сомнений. Переход решает сразу две проблемы: появление качественного центрального форварда и уменьшение головной боли из-за лимита на легионеров. Уверен, что Комличенко не просто так забивал в Чехии по 20 с лишним голов.