Андрей Будогосский: «Ни одному судейскому руководителю не дали доработать»

Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что ни одному из руководителей судейского корпуса не давали доработать.

— Ваша версия того, что происходит в российском судействе. Жестко критикуют вашего преемника Александра Егорова.

— Я 51 год в футбольном арбитраже иинспектировании и хочу обратить внимание на нашу удивительную закономерность в этой сфере: ни одному судейскому руководителю, начиная сНиколая Гавриловича Латышева, не дали доработать. Мы явно действуем по мотивам известного анекдота про китайца, сажающего утром рис, авечером его съедающего, потому что кушать хочется. Добавьте сюда волюнтаристские эксперименты в судействе, внедряемые в разное время. Назову лишь некоторые — кидания черных шаров от клубов на заседаниях совета ПФЛ в эпоху мракобесия в арбитраже при Толстых, слеты всех судей страны раз в неделю в Москву на жеребьевку назначения, когда не получившие игр возвращались домой. Особняком стоит сопровождение арбитров на матчи двумя вооруженными милиционерами. Эти ребята славно проводили время, не теряясь порой оказаться за столом после игры раньше судей. Добавлю сюда и назначение руководить судейством непрофильных специалистов — тренеров и функционеров. Академик Лысенко отдыхает. (Сергей Егоров)

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