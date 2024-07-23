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Андреев назвал маловероятным переход Марио Фернандеса в «Оренбург»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, рассматривает ли клуб возможность подписания защитника Марио Фернандеса, который может покинуть «Зенит».

«Как думаете, мы сможем такую зарплату Марио выдать? Я думаю, что маловероятно. Пригодился бы он «Оренбургу»? Не думали на эту тему, поэтому сложно сказать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Андреева.

Во вторник, 23 июля, сообщалось, что Фернандес покинет «Зенит» до конца июля. Позже появилась информация о том, что футболист может продолжить карьеру в «Химках».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Андреев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
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 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

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 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

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