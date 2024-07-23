Источник: Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Химках»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес может перейти в «Химки», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, агенты 33-летнего бразильца предложили подмосковному клубу подписать игрока. Сам футболист не против переехать поближе к Москве.

Ранее сообщалось, что Фернандес покинет «Зенит» до конца июля.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.