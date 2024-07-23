«РБ Спорт»: Марио Фернандес до конца июля покинет «Зенит»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес покинет команду, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 33-летний бразилец с российским паспортом покинет сине-бело-голубых до конца июля. Сообщается, что в клубе недовольны его физическим состоянием и считают, что он уже не сможет вернуться на прежний уровень.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. С 2012 по 2022 год Фернандес играл за московский ЦСКА.