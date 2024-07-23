«Рубин» может усилиться капитаном «Партизана»

Как сообщает Vseprosport.ru, сербский защитник «Партизана» Светозар Маркович может перейти в «Рубин». По информации издания, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии.

24-летний Маркович в минувшем сезоне провел 34 матча за «Партизан» и забил 2 гола.

Ранее СМИ сообщали о том, что интерес к футболисту проявляли «Локомотив» и ЦСКА.