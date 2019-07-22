Алексей Сутормин: "Надеюсь, забить как можно скорее и начать приносить пользу команде"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин после победы над "Сочи" во 2-м туре чемпионата России (2:0) отметил, что будет работать над реализацией. Также он признался, что пока не думал о том, как будет праздновать первый гол.

– Сегодня у меня два момента, хороших момента, которые нужно реализовывать, - цитирует пресс-служба клуба Сутормина. - Поэтому будем работать на тренировках.

– Несколько раз было заметно ваше отличное взаимодействие с Дзюбой – подыгрыш, стеночки...

– Время идет, и мы с партнерами начинаем лучше понимать друг друга, на тренировках стараемся привыкать, так что надеюсь, со временем будет получаться все лучше.

– Планировали как-то отметить свой первый гол за "Зенит"?

– Нет, сначала нужно забить, а потом планировать. Надеюсь, забить как можно скорее и начать приносить пользу команде.

– Какую задачу Семак сегодня поставил перед командой?

– Задача всегда одна – побеждать. Конечно, есть какие-то нюансы перед играми. Сегодня мы учитывали первый матч "Сочи", это хорошая команда, и в первом тайме нам тоже было непросто. Хорошо, что забили во втором тайме, появились зоны, и нам стало полегче. При этом, у "Сочи" тоже были моменты, которые они могли забивать. Думаю, сегодня была хорошая игра.

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