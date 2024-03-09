Николаев: «Со Спириным ушла целая эпоха!»

Российский арбитр Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя инспекторского комитета РФС Алексея Спирина.

«Я помню Алексея Николаевича как своего наставника. С ним целая эпоха, наверное, можно сказать, ушла, — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной. — Правда, это случилось уже, получается, 40 дней назад. Но это самый молодой наш арбитр ФИФА в советское время. И человек, который очень много дал российскому футболу и судейству, воспитал много замечательных арбитров, судей».

Также Николаев считает, что семья арбитра намеренно не придала огласке новость о смерти.

«Действительно, РФС только сегодня опубликовал всю эту историю, и только сегодня все узнали, что произошла такая трагедия. Но это, я так понимаю, была воля семьи Алексея Николаевича. Просто можно представить, сколько бы людей хотели бы приехать с ним попрощаться, потому что он был известен не только у нас в стране, но и во всем мире. Может быть, из-за этого не рассказывали, чтобы не было такой шумихи. Решили в тесном семейном кругу проститься с Алексеем Николаевичем. Поэтому здесь нельзя осуждать, можно только принять это решение», — добавил он.

Как сообщила пресс-служба РФС со ссылкой на семью экс-арбитра, Алексей Спирин скончался 31 января в возрасте 72 лет.