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Судейство

9 марта, 19:02

Николаев: «Со Спириным ушла целая эпоха!»

Арбитр Николаев выразил соболезнования в связи со смертью Спирина
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Российский арбитр Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя инспекторского комитета РФС Алексея Спирина.

«Я помню Алексея Николаевича как своего наставника. С ним целая эпоха, наверное, можно сказать, ушла, — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной. — Правда, это случилось уже, получается, 40 дней назад. Но это самый молодой наш арбитр ФИФА в советское время. И человек, который очень много дал российскому футболу и судейству, воспитал много замечательных арбитров, судей».

Также Николаев считает, что семья арбитра намеренно не придала огласке новость о смерти.

«Действительно, РФС только сегодня опубликовал всю эту историю, и только сегодня все узнали, что произошла такая трагедия. Но это, я так понимаю, была воля семьи Алексея Николаевича. Просто можно представить, сколько бы людей хотели бы приехать с ним попрощаться, потому что он был известен не только у нас в стране, но и во всем мире. Может быть, из-за этого не рассказывали, чтобы не было такой шумихи. Решили в тесном семейном кругу проститься с Алексеем Николаевичем. Поэтому здесь нельзя осуждать, можно только принять это решение», — добавил он.

Как сообщила пресс-служба РФС со ссылкой на семью экс-арбитра, Алексей Спирин скончался 31 января в возрасте 72 лет.

РФС
Алексей Николаев
Алексей Спирин
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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14
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15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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